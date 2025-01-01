Navy CIS: Hawaii
Folge 16: Besondere Vorkommnisse
40 Min.Ab 12
Das NCIS-Team ermittelt in einer Reihe kleinerer Einbrüche und Diebstähle. Offenbar handelt es sich um ein und denselben Täter, der bereits öfter straffällig geworden ist. Derweil bekommt es Whistler mit einem Informanten zu tun, der seine Kooperation an eine ganz bestimmte Bedingung knüpft. In der Zwischenzeit fällt Alex eine folgenschwere Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen