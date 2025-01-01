Navy CIS: Hawaii
Folge 6: Verantwortung
40 Min.Ab 12
Der seltsame Tod von Marine Corporal Jasper Kanahele ruft das NCIS-Team auf den Plan. Wie sich herausstellt, ist der Mann an einer Fentanyl-Überdosis gestorben, als er nichtsahnend in einen verseuchten Tümpel getreten ist und die Drogen über Schürfwunden an den Füßen in seinen Blutkreislauf gelangen konnten. Als sechs weitere hoch konzentrierte Fentanyl-Beutel am Strandabschnitt gefunden werden, müssen die Beamten mit höchster Vorsicht agieren ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen