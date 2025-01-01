Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Lucys Nachtschicht

"CBS Serien"Staffel 2Folge 20
Lucys Nachtschicht

Lucys NachtschichtJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 20: Lucys Nachtschicht

42 Min.Ab 12

Ein Telefonat sorgt für große Verwirrung in der NCIS-Zentrale: Ein Anrufer meldet einen Mord, den er anscheinend selbst begangen hat, doch der Mann kann keine klaren Aussagen machen, da er sich angeblich an nichts erinnert. Jesse und Kai finden den Tatort heraus und begeben sich schnellstmöglich dorthin. Vor Ort finden sie in der Tat eine Leiche in dem Schmuckladen. Zur gleichen Zeit versucht Lucy, den vermeintlichen Täter zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen