Navy CIS: Hawaii

Im Rampenlicht

"CBS Serien"Staffel 2Folge 8
Im Rampenlicht

Navy CIS: Hawaii

Folge 8: Im Rampenlicht

41 Min.Ab 12

Ein Navy-Offizier wird in einem Theater ermordet, und das Team findet schnell heraus, dass der Fall etwas mit dem Hobby des Opfers zu tun hat: Der Tote war Schauspieler. Die Ermittler stoßen schon bald auf einen gefährlichen Ex-Soldaten, der als Täter infrage kommt und ihnen wird klar, dass es in diesem Fall nicht bei einem Opfer bleiben wird. Sie heften sich an die Fersen des Verdächtigen und bekommen dabei unerwartete Hilfe.

