Navy CIS: Hawaii
Folge 4: Fluchtreaktion
41 Min.Ab 12
In einem abgelegenen Waldstück wird die Leiche von Seaman Apprentice Ella Baird gefunden, die bereits seit drei Monaten als vermisst gilt. Allem Anschein nach wurde ihr lebloser Körper begraben und aufgrund eines Unwetters von einem Hügel heruntergespült. Wer hat die junge Frau auf dem Gewissen? Erste Ermittlungen deuten auf einen Serientäter hin, der offenbar Freude daran empfindet, seine Opfer durch den Wald zu jagen und zu Tode zu ängstigen ...
