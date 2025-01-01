Navy CIS: Hawaii
Folge 21: Aus dem Nichts
42 Min.Ab 12
Die Agentin Jane Tennant wird mit blutigen Händen an einem Tatort von der Polizei aufgefunden. Bei der Befragung gibt sie an, das männliche Opfer nicht zu kennen. Jane ist sich sicher, dass der Mord etwas mit ihrer CIA-Vergangenheit zu tun hat.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen