Navy CIS: Hawaii
Folge 22: Keine Wahl
42 Min.Ab 12
Jane Tennant findet heraus, dass Adrian Creel noch am Leben ist. Bei einem Zusammentreffen überwältigt er die Agentin und hält sie in einem Keller in Venezuela fest. Währenddessen versucht das Team in der NCIS-Zentrale auf Oahu den Standort ihrer Chefin herauszufinden. Wird es der Crew gelingen, Jane zu retten?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
