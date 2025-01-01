Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Die Doppelgängerin

"CBS Serien"Staffel 2Folge 3
Die Doppelgängerin

Die DoppelgängerinJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 3: Die Doppelgängerin

42 Min.Ab 12

Als das NCIS-Team zu einem tödlichen Autounfall gerufen wird, geht es zunächst davon aus, dass es sich bei dem Opfer um Lieutenant Commander Audrey Garrett handelt. Doch dann der Schock: Als die Agenten dem Ehemann der vermeintlich Verstorbenen die traurige Nachricht überbringen wollen, steht diese plötzlich unversehrt vor ihnen. Was hat es mit dem Identitätsdiebstahl auf sich?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen