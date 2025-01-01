Navy CIS: L.A.
Folge 10: Zwei Arten Schuld
42 Min.Ab 12
Durch ein raffiniert eingefädeltes Täuschungsmanöver wird Deeks bei seinem eigentlichen Arbeitgeber, dem LAPD, eingeschleust, um einen Maulwurf aufzuspüren, der den Gangster Fisk über alle aktuellen Operationen der Polizei auf dem Laufenden hält. Die Dienstaufsicht ermittelt gegen Deeks, und Lieutenant Bates, sein Vorgesetzter beim LAPD, gibt ihm zu verstehen, dass er nicht allzu viel von ihm hält. Deeks ist dem Maulwurf schnell auf der Spur, doch dann wendet sich das Blatt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren