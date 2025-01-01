Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine junge Fernsehjournalistin wird in Dallas aus einem fahrenden Auto heraus erschossen. Sie hat über einen libyschen Freiheitskämpfer berichtet, der eine Art "Radio Freies Libyen" betreibt. Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Asad El-Libi nicht aus Libyen sendet, sondern sein provisorisches Studio irgendwo in Los Angeles haben muss. Über Erics Datenabgleiche kommen sie auf die Spur von Faraq Hijazi, einem engen Freund von Asad El-Libi, und die Spur wird heißer.

