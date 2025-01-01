Navy CIS: L.A.
Folge 17: Agent Blye (2)
42 Min.Ab 12
Kensi überlebt das Attentat, und noch bevor das Team eintrifft, verfolgt sie den Schützen. Es gelingt ihr, ihren Verfolger zu überrumpeln, dessen Auto zu stehlen und zu der Adresse zu fahren, die zuletzt im Navigationsgerät eingespeichert wurde. Deeks folgt ihr zu dem Haus und wird von Kensi gebeten, die Frau, die dort wohnt, in Sicherheit zu bringen. Es handelt sich um ihre Mutter Julia, mit der Kensi seit der Trennung von ihrem Vater Donald Blye nicht mehr gesprochen hat.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
