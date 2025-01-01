Navy CIS: L.A.
Folge 12: Geschichte ohne Happy End
42 Min.Ab 12
Durch einen Notruf von Hetty wird das Team von einer Überwachung abgezogen und findet Hetty im Bootshaus in Gegenwart von Owen Granger vor, der sich als neuer Assistant Director vorstellt. Auf seine Anordnung sollen sie den Tod von Brent Bolton untersuchen, der erschossen aufgefunden wurde. Er und seine Frau Mia sind in einem Forschungsinstitut angestellt, das auch für das Verteidigungsministerium arbeitet. Dem Team gelingt es, Nell undercover in das Institut einzuschleusen ...
