Navy CIS: L.A.
Folge 7: Maeko
41 Min.Ab 12
Der Ex-Marine Connor Maslin überfällt in einem U-Bahnhof wie aus heiterem Himmel einen japanischen Touristen, der wenig später an seinen Verletzungen stirbt. Dem Team gelingt es, Maslin zu stellen. Beim Verhör gibt er an, dass der getötete Japaner hinter seiner japanischen Freundin her war, die sich gegen den Willen ihres Vaters auf ihn eingelassen hat. Während das Team Maslins Geschichte überprüft, überschlagen sich die Ereignisse ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
