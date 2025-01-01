Navy CIS: L.A.
Folge 6: Der einsame Wolf
42 Min.Ab 12
Stephanie Walters, eine ehemalige Angehörige des Navy-Nachrichtendienstes, wird auf offener Straße erschossen. Die Nachforschungen des Teams führen zu einer gemeinnützigen Organisation, die sich in der Dritten Welt um die Trinkwasserversorgung kümmert. Sie erfahren, dass Stephanie seit Längerem nicht mehr für die Organisation tätig war. Die Ermittler stoßen auf einen früheren NSA-Agenten und Hettys Bekannten Larry Basser. Stephanie war in seinem Auftrag in Afghanistan unterwegs.
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
