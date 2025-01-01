Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der einsame Wolf

"CBS Serien"Staffel 3Folge 6
Der einsame Wolf

Der einsame WolfJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 6: Der einsame Wolf

42 Min.Ab 12

Stephanie Walters, eine ehemalige Angehörige des Navy-Nachrichtendienstes, wird auf offener Straße erschossen. Die Nachforschungen des Teams führen zu einer gemeinnützigen Organisation, die sich in der Dritten Welt um die Trinkwasserversorgung kümmert. Sie erfahren, dass Stephanie seit Längerem nicht mehr für die Organisation tätig war. Die Ermittler stoßen auf einen früheren NSA-Agenten und Hettys Bekannten Larry Basser. Stephanie war in seinem Auftrag in Afghanistan unterwegs.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen