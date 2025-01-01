Navy CIS: L.A.
Folge 15: Das Chamäleon
41 Min.Ab 12
Immer wieder werden Menschen in Autos mit Benzin übergossen und angezündet. Das Team stößt auf einen alten Fall von Callen und Sam, bei dem sie eine Waffenschieber-Bande ausgeschaltet haben. Durch ein außerordentlich geschicktes Verwirrspiel ist es aber dem Kopf der Gang gelungen, aus dem Gefängnis zu fliehen. Das sogenannte Chamäleon operiert mit diversen Identitäten in unterschiedlichen Ländern und scheint ein äußerst intelligenter Verbrecher zu sein, den es zu fassen gilt.
