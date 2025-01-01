Navy CIS: L.A.
Folge 11: Wenn die Lichter ausgehen
41 Min.Ab 12
Aus einer Universität in Los Angeles wird ein Gerät gestohlen, das starke elektromagnetische Impulse auslösen kann. Es ist imstande, die gesamte moderne Welt mit ihren Computern und elektrischen Geräten lahmzulegen. In den falschen Händen, könnte dies verheerende Folgen haben. Das Team macht sich sofort an die Ermittlungen und stößt auf Professor Carlyle, den Erfinder des Geräts. Ist er das arme Opfer oder spielt der verrückte Professor eine ganz andere Rolle?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
