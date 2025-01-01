Navy CIS: L.A.
Folge 2: Die Cyberattacke
42 Min.Ab 12
Dennis Calder, ein Computerspezialist, wird nach einer Wohltätigkeitsgala entführt. Kurz vor der Entführung wurde mit einem Programm, welches Calder entwickelt hat, ein Hackerangriff auf das Computersystem des Verteidigungsministeriums durchgeführt. Das Team beginnt mit seinen Ermittlungen und findet heraus, dass Calder sein eigenes Leben lebt - ohne Rücksicht auf seine Familie. Wenig später wird klar, dass Calders Sohn Shawn für den Hackerangriff verantwortlich ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
