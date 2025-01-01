Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 12

Das Chamäleon ist nach dem Mord an Hunter in Gewahrsam - doch damit ist das tödliche Spiel des Agenten noch nicht vorüber. Granger informiert das CIS-Team unterdessen, dass Atley, ein wichtiger Mann des NSA, entführt wurde, der heikle Regierungsgeheimnisse kennt. Callen und Hanna machen sich mit einigen Kollegen auf die Suche nach dem Vermissten - wieder gibt es Tote. Es wird entschieden, Atley gegen das Chamäleon auszutauschen - sollte er am Ende wirklich ungestraft davonkommen?

