Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Napalm

"CBS Serien"Staffel 9Folge 12
Napalm

NapalmJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 12: Napalm

40 Min.Ab 12

Ein Buschbrand, der durch Napalm ausgelöst wurde, fordert einen Toten. Die Durchsuchung seiner Wohnung ergibt, dass der Mann die für die Napalm-Herstellung nötigen Chemikalien gehortet hat. Zudem gibt es eine Verbindung zu einer Solaranlagenfirma und einem Mädchen, das in der Schule wegen seines Übergewichts gemobbt wurde. Doch wie hängen all diese Hinweise miteinander zusammen, und weshalb hat der junge Mann Napalm hergestellt?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen