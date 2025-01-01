Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Mehr Leben als eine Katze

"CBS Serien"Staffel 9Folge 13
Folge 13: Mehr Leben als eine Katze

41 Min.Ab 12

Hetty ist noch immer verschwunden, und das lässt Eric keine Ruhe. In einem Buch, das er einst von ihr geschenkt bekam, stößt er schließlich auf einen Code, der das Rätsel um Hettys Aufenthaltsort lösen könnte. Zusammen mit Hidoko und Nell entschlüsselt Eric den Code und findet heraus, dass seine Chefin in Vietnam ist, was durch weitere Ermittlungen bestätigt wird. Widerwillig genehmigt Mosley eine Reise nach Fernost ...

