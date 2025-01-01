Navy CIS: L.A.
Folge 4: Byron Brown
39 Min.Ab 12
Der NCIS ist dem Kleinkriminellen Tony Young auf den Fersen, der offenbar in ein Waffengeschäft verwickelt ist. Auch Byron Brown, ein Bekannter von Sam, scheint mit drin zu hängen. Sam kann dies allerdings nicht glauben, da er Byron als sehr integer und aufrecht kennengelernt hat. Also behält Sam ihn zusammen mit Deeks im Auge, was die beiden zu einer Benefizveranstaltung der Waffenfabrik Livingston-Bradford führt. Hier beginnt sich das Rätsel langsam zu lösen ...
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
