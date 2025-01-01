Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Peruanische Blüten

"CBS Serien"Staffel 9Folge 2
Peruanische Blüten

Peruanische BlütenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 2: Peruanische Blüten

42 Min.Ab 12

Agent DeChamps will zusammen mit dem NCIS den peruanischen Geldfälscherring von Alfonso Marca hochnehmen. Mit der Verhaftung von dessen Tochter Lucila in L.A. glauben die Agents, ein Druckmittel in der Hand zu haben - doch Marca interessiert das nicht. Bald stellt sich heraus, dass sie nicht die echte Lucila in Gewahrsam haben, und der geplante Undercover-Falschgeld-Deal, den Sam und DeChamps angeleiert haben, droht aufzufliegen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen