"CBS Serien"Staffel 9Folge 14
Folge 14: Der Tiger ist hungrig

42 Min.Ab 16

Das NCIS-Team ist vor Ort in Vietnam und kämpft darum, Hetty aus den Fängen einer halsbrecherischen Bande zu befreien. Es muss schnell gehandelt werden: Hetty wird nämlich unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten und ist Folter und Demütigungen ausgesetzt ...

