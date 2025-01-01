Navy CIS: L.A.
Folge 9: Die Wahrheit kommt später
41 Min.Ab 12
Joelle wird entführt und gefoltert, kann sich aber befreien und wendet sich direkt an Callen. Noch hat sie keine Idee, wer die Kidnapper sind, doch sie gesteht Callen, dass sie einst Mitglied einer abtrünnigen CIA-Gruppe war. Der NCIS findet heraus, dass die Spur tatsächlich zu jemandem führt, der diese Gruppe wieder aktivieren will. Doch noch ist nicht klar, welche Absichten diese Person genau verfolgt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
