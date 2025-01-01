Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 9Folge 9
41 Min.Ab 12

Joelle wird entführt und gefoltert, kann sich aber befreien und wendet sich direkt an Callen. Noch hat sie keine Idee, wer die Kidnapper sind, doch sie gesteht Callen, dass sie einst Mitglied einer abtrünnigen CIA-Gruppe war. Der NCIS findet heraus, dass die Spur tatsächlich zu jemandem führt, der diese Gruppe wieder aktivieren will. Doch noch ist nicht klar, welche Absichten diese Person genau verfolgt ...

