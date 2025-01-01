Navy CIS: L.A.
Folge 15: Die alte Eiche
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team hat es dieses Mal mit einem besonders gefährlichen Gegner zu tun: Keith Stiger ist zunächst einfacher Gesuchter in einem Mordfall. Doch als die Ermittler Stigers ermordete Frau finden, wissen sie, dass noch mehr hinter der Sache stecken muss. Wie sich herausstellt, ist Stiger ein Spion Nordkoreas und plant einen verheerenden Sprengstoffanschlag in Los Angeles. Die Zeit läuft gegen die Polizisten.
