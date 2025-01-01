Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Mein Name ist Finn

"CBS Serien"Staffel 9Folge 5
Mein Name ist Finn

Mein Name ist FinnJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 5: Mein Name ist Finn

42 Min.Ab 12

Der Navy-Reservist und Investmentbanker Phillip Nelson verunglückt während eines Telefonats mit dem russischen Oligarchen Abram Sokolov tödlich. Das letzte, was aus dem Gespräch abgehört wurde, war der Begriff "Mountebank" - offenbar ein Hinweis auf dubiose Finanzangelegenheiten. Mit Hilfe von Arkady Kolcheck bringt das Team einiges über Sokolovs Familie und Nelsons Verstrickungen in deren Geschäfte in Erfahrung.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen