Navy CIS: L.A.
Folge 20: Trümmer im Wald
42 Min.Ab 12
Der Start einer Trägerrakete, die einen Spionagesatelliten ins All befördern soll, wird sabotiert: Die Rakete explodiert, der Satellit stürzt in einem Waldgebiet ab. Nicht nur das Militär und der NCIS wollen den Satelliten finden, auch die Saboteure sind hinter der Technologie her. Als Zivilisten zwischen die Fronten geraten, wird der Einsatz für das NCIS-Team zu einer heiklen Angelegenheit.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
