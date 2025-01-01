Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Trümmer im Wald

"CBS Serien"Staffel 9Folge 20
Trümmer im Wald

Trümmer im WaldJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 20: Trümmer im Wald

42 Min.Ab 12

Der Start einer Trägerrakete, die einen Spionagesatelliten ins All befördern soll, wird sabotiert: Die Rakete explodiert, der Satellit stürzt in einem Waldgebiet ab. Nicht nur das Militär und der NCIS wollen den Satelliten finden, auch die Saboteure sind hinter der Technologie her. Als Zivilisten zwischen die Fronten geraten, wird der Einsatz für das NCIS-Team zu einer heiklen Angelegenheit.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen