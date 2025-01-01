Navy CIS: L.A.
Folge 22: Die Frage
42 Min.Ab 16
Als Claudia Diaz, die Adoptivtochter des Geldfälschers Marca, im Gefängnis getötet wird, schwört ihr Vater Rache. Im Visier: Alle, die dazu beitrugen, Claudia hinter Schloss und Riegel zu bringen. DeChamps und Sam erhalten einen Insider-Hinweis, wo sich Marca und seine Leute aufhalten. Der NCIS rückt an, doch vor Ort wird die Lage extrem gefährlich ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
16
Copyrights:© CBS International Television
