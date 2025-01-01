Navy CIS: New Orleans
Folge 1: Der Engel des Todes
39 Min.Ab 12
Pride wurde von der Auftragsmörderin Amelia Parsons angeschossen. Nun kämpft er im Krankenhaus um sein Leben, doch sein Zustand ist sehr kritisch. Währenddessen gibt das Team alles, um die skrupellose Killerin zu schnappen. LaSalle versucht schließlich, Parsons in eine Falle zu locken - doch sie durchschaut den Hinterhalt und sucht Pride im Krankenhaus auf ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
12
Copyrights:© CBS International Television
