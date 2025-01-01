Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Der Engel des Todes

"CBS Serien"Staffel 5Folge 1
Der Engel des Todes

Der Engel des TodesJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 1: Der Engel des Todes

39 Min.Ab 12

Pride wurde von der Auftragsmörderin Amelia Parsons angeschossen. Nun kämpft er im Krankenhaus um sein Leben, doch sein Zustand ist sehr kritisch. Währenddessen gibt das Team alles, um die skrupellose Killerin zu schnappen. LaSalle versucht schließlich, Parsons in eine Falle zu locken - doch sie durchschaut den Hinterhalt und sucht Pride im Krankenhaus auf ...

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

