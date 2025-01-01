Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 7
40 Min.Ab 12

Bei der Explosion einer Autobombe kommen zwei Männer um. Einer von ihnen, Paul, war aktives Mitglied einer Gruppe, die gegen Ungerechtigkeiten im System kämpft. Die Leiterin der Protestgruppe ist Bernadine, eine alte Freundin von Pride. Als sie zu dem Unglück befragt wird, gerät das ehemalige Mitglied Yasmin in den Fokus, die wegen ihrer radikalen Ansichten aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Zudem ist sie die Ex von Paul. Doch steckt sie wirklich hinter dem jüngsten Anschlag?

