"CBS Serien"Staffel 5Folge 9
Folge 9: Zwei Familien

40 Min.Ab 12

Als Jacob, ein freier Mitarbeiter des NCIS, erdrosselt aufgefunden wird, fördern die Ermittlungen Überraschendes zu Tage: Der Familienvater hat nicht nur ein Doppelleben geführt, sondern er war auch als Spion und russischer Auftragsmörder im Einsatz. Wurden seine Geheimnisse ihm letztendlich zum Verhängnis? Während das Team versucht, den Fall zu lösen, wird Jimmy von seiner Vergangenheit eingeholt, weshalb ihm sogar eine Gefängnisstrafe droht.

