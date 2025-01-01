Navy CIS: New Orleans
Folge 17: Eine Stadt namens Bovis
42 Min.Ab 12
Petty Officer Dana Wilson ist spurlos verschwunden. Das NCIS-Team ermittelt deshalb im kleinen Städtchen Bovis, wo sich die Vermisste zuletzt aufgehalten haben soll. Unterstützung erhalten sie dabei von Charlie Conroy, dem einflussreichsten Mann im Ort. Doch nur wenig später nimmt der Fall eine plötzliche Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren