Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Tick Tock

"CBS Serien"Staffel 5Folge 10
Tick Tock

Tick TockJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 10: Tick Tock

42 Min.Ab 16

Pride wird von derselben Organisation, die auch Wade und Cassius entführt hat, gekidnappt und als Spielball benutzt. Eine unbekannte Stimme aus dem Off gibt ihm Anweisungen, denen er Folge leisten muss. Zuerst soll sich Pride Zugang zum SAC-Office verschaffen, um die Adresse eines CIA-Verstecks herauszufinden. Denn dort befindet sich die gefangen genommene Amelia Parsons, die die Organisation dringend braucht. Er hat keine andere Wahl, als zu kooperieren ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen