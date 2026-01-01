Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 20
Folge 20: Jackpot

42 Min.Ab 12

Als der Lottogewinner Tyron Gibson ermordet aufgefunden wird, gerät die junge Hackerin Wendy Cotts schnell unter Verdacht. Sie war auch die letzte Person, mit welcher das Opfer gesehen wurde. Eigentlich scheint der Fall gelöst zu sein, doch dann taucht Wendys Vater Elvis Bertrand auf, der von der Unschuld seiner Tochter überzeugt ist ...

