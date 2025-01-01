Navy CIS: New Orleans
Folge 15: Kaninchen aus dem Hut
42 Min.Ab 12
Als das Team nach einem verschwundenen Navy-Officer und dessen Bruder fahndet, stoßen sie auf die Firma Jax Inc, die Konstruktionen zur Verstärkung von Staudämmen herstellt. In letzter Zeit verschwanden gleich mehrere Mitarbeiter des Unternehmens spurlos. Dann werden auf dem Grundstück vier vergrabene Leichen gefunden, darunter der vermisste Navy-Officer ... Haben es die Konkurrenten der Branche auf die erfolgreiche Unternehmerin abgesehen?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
