"CBS Serien"Staffel 5Folge 6
40 Min.Ab 16

Prides Assistentin Ginny wird von einem Unbekannten entführt, ihr gelingt jedoch die Flucht und sie kann das Team sogar zu dem Haus des Entführers bringen. Dort angekommen, stoßen sie auf die Leiche des bis dato Hauptverdächtigen Ed Lightell, dem sämtliche Organe entfernt wurden. An den Wänden befinden sich zudem Voodoo-ähnliche Zeichnungen. Wieso musste Lightell sterben? Und hat derselbe Täter auch Ginny entführt?

