Navy CIS: New Orleans
Folge 21: Vertrau mir!
40 Min.Ab 12
Zwei Frauen kommen bei einem geheimen nächtlichen Treffen ums Leben: Ein Unbekannter fährt mehrfach in das stehende Fahrzeug der beiden Opfer. Eines von ihnen ist die Navy-Ärztin Dr. Sandra Barnes, welche noch am Unfallort verstirbt. Natalie Layton überlebt, ist jedoch schwer verletzt. Während das Team versucht, den Mord zu lösen, gibt es im Fall Apollyon Neuigkeiten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren