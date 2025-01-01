Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Am Rande des Abgrunds (2)

"CBS Serien"Staffel 5Folge 24
Folge 24: Am Rande des Abgrunds (2)

42 Min.Ab 12

Der Einsatz in Südossetien ist gescheitert und Walker hält Pride fest, um an Informationen zu gelangen. Er setzt den Agenten unter Drogen, die schwere Halluzinationen hervorrufen. Währenddessen will LaSalle in New Orleans Pride und seinen Entführer finden. Das Team weiß außerdem von einem Maulwurf, der Informationen an Walker weitergeben muss. Als sie in Walkers Wohnung einen Laptop finden, stellt sich heraus, wer der Spitzel ist. Doch dieser kann mit den Daten entkommen ...

