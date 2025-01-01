Navy CIS
Folge 13: Ein langer Sonntag
42 Min.Ab 12
Die Navy-Soldatin Amanda Wilkerson ruft beim NCIS an und bittet dringend um Hilfe: Sie sei entführt worden, doch bevor sie Genaues erklären kann, bricht die Verbindung ab. Gibbs verständigt Wilkersons Vorgesetzten, der ihm von ihrer Beteiligung an der Planung eines Nukleartransports erzählt. Zunächst vermutet das NCIS-Team einen Zusammenhang, doch dann stellt sich heraus, dass Wilkerson ehrenamtlich in einem Verein gearbeitet hat, der Päderasten übers Internet aufspürt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren