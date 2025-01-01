Navy CIS
Folge 6: Voyeure im Netz
43 Min.Ab 16
Jamie Carr, die Frau eines Marines, wird in einem Internetvideo die Kehle durchgeschnitten. Sie hatte mit einer Nachbarin, ebenfalls Frau eines Marines, eine Sex-Website betrieben. Der Webmaster der Site ist ein undurchsichtiger schmieriger Typ, der unter Verdacht gerät, als man die Leiche von Jamies Partnerin findet - Jamie bleibt jedoch verschwunden. Abbys Recherchen bringen ans Licht, dass die vermeintliche Tatwaffe ein Trickmesser aus einem Laden für Zauberei-Artikel ist ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
