Navy CIS
Folge 5: Rollentausch
42 Min.Ab 12
Petty Officer Jerry Smith wird von einem fahrenden Auto aus angeschossen und stürzt mit seinem Wagen in einen Abgrund - er stirbt. Seine Frau Wendy hat mit ihrem Mann telefoniert, als das Unglück geschah, und meldet den Unfall. Bald findet der NCIS heraus, dass Jerry Smith offenbar nicht der war, für den er gehalten wurde. In der Schreibstube, in der er gearbeitet hat, treffen Ziva und Tony auf einen Petty Officer, der ihnen als Smith vorgestellt wird ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
