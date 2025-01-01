Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Goldherz

"CBS Serien"Staffel 3Folge 8
Goldherz

GoldherzJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 8: Goldherz

42 Min.Ab 12

Das Team um Gibbs erfährt, dass ein Killerpärchen, die Eheleute Ranier, auf dem Jubiläumsball des Marine-Corps einen Auftragsmord begehen sollten. Da die beiden bei einem Unfall in Kuwait gestorben sind, übernehmen Tony und Ziva ihre Rollen, um so die Hintermänner für den Auftragsmord zu entlarven. Bald stellt sich heraus, dass Mrs. Ranier schwanger war und die beiden sich zur Ruhe setzen wollten - doch aus dem Geschäft mit dem Tod steigt man nicht so einfach aus ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen