Navy CIS

In der Falle

"CBS Serien"Staffel 3Folge 9
Folge 9: In der Falle

43 Min.Ab 12

Auf einem militärischen Übungsgelände werden die abgetrennten Beine einer Frau gefunden. Alle Indizien deuten darauf hin, dass Tony der Mörder ist. Seine Kollegen finden diese Annahme absurd, aber alles spricht gegen ihn. Fornell vom FBI bleibt nichts anderes übrig, als ihn zunächst einmal in eine Zelle zu sperren. Unterdessen arbeiten alle, insbesondere Abby, mit Hochdruck an einer Möglichkeit, Tony zu entlasten ...

