Navy CIS
Folge 16: Familiengeheimnis
43 Min.Ab 12
Ein Krankenwagen, in dem die Leiche eines Marines transportiert werden soll, fliegt in die Luft, die beiden Fahrer können sich im letzten Moment retten. Gibbs und sein Team stellen fest, dass der Tote Lance Corporal Danforth war. Sein Vater war auch bei den Marines, ebenso wie der beste Freund von Danforth Junior. Schnell vermuten die Profis, dass Danforth eventuell noch lebt und ein anderer bei dem Unfall gestorben ist ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
