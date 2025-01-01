Navy CIS
Folge 24: Semper Fi
43 Min.Ab 12
Zwar befindet sich Gibbs auf dem Weg der Besserung, aber die vergangenen 15 Jahre sind aus seiner Erinnerung verschwunden. Um sein Gedächtnis aufzufrischen, macht Jenny sogar seinen alten Vorgesetzten ausfindig und bringt ihn ans Krankenbett. Inzwischen entdeckt Tony, dass der Bombenleger einen größeren Anschlag plant, doch von höchster Stelle werden dem NCIS Steine in den Weg gelegt ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
