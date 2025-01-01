Navy CIS
Folge 22: Brüder
42 Min.Ab 12
Während Ziva ihn verhört, bricht der äußerst störrische Drogendealer Brian Dempsey tot zusammen. Zwar beteuert Ziva, ihn nicht hart angefasst zu haben, doch beweisen kann sie ihre Unschuld nicht. Bald gerät das Ermittler-Team auch noch unter Zeitdruck, denn Jenny wird von Dempseys Bruder James entführt. Der will - noch unwissend, dass sein Bruder tot ist - Brians Freilassung und die Herausgabe der bei ihm gefundenen Drogen erpressen.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
