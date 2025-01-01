Navy CIS
Folge 2: Das Duell (2)
43 Min.Ab 12
Ari hat Gibbs auf eine falsche Fährte gelenkt, um mit Zivas Hilfe und gefälschten Papieren untertauchen zu können - allerdings will er vorher noch mit Gibbs abrechnen. Ziva, Aris Führungsoffizierin und vom Mossad zur Zusammenarbeit mit dem NCIS abgestellt, ist für Gibbs und seine Leute undurchsichtig und rätselhaft. Als Gibbs zusammen mit Shepard zu dem Haus fährt, in dem sich Ari versteckt hält, werden sie unter Beschuss genommen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
