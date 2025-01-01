Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Über den Wolken
22 Min.Ab 12
Tanja Eichborn befindet sich nachts auf einer einsamen Landstraße auf dem Heimweg, als plötzlich ihr Auto stehen bleibt - der Tank ist leer. Verzweifelt wartet sie auf Hilfe, die kurz darauf in Form eines Taxis kommt. Sie steigt ein und unterschreibt damit ihr Todesurteil ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1