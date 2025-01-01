Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Erotischer Albtraum
22 Min.Ab 12
Am Ende eines erotischen Foto-Shootings erwartet den 30-jährigen Fotografen Lutz Stöcker eine böse Überraschung ... Die Ermittler finden ihn mit durchtrennter Wirbelsäule tot in einer Scheune. In einem Netz aus Lügen, Verrat und schamloser Gier nehmen die Kommissare die Spur des Täters auf ...
