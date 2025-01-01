Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Deine Schuld
22 Min.Ab 12
Überfall auf einen Juwelier - ein maskierter Räuber stürmt in das Geschäft von Heinz Schaub. Als plötzlich der Alarm ausgelöst wird, wird der Täter panisch, nimmt sich eine Kundin als Geisel und flieht. Die Kommissare ermitteln und versuchen alles, um das Leben der jungen Frau zu retten ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1